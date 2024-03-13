

США предоставят Украине пакет военной помощи на 300 миллионов долларов

13.03.2024 11:29





Соединенные Штаты Америки предоставят Украине пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.



Соответствующее заявление сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.



«Это помощь, которая необходима Украине для защиты от атак России», — сказал Салливан.



Это первый пакет первой помощи, который США выделили Украине с декабря 2023 года. Пакет помощи Украине уже несколько месяцев блокируется республиканцами в Конгрессе.







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