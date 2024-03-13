

Специальная следственная служба выявила факты посягательства на тайну личной жизни

13.03.2024 12:57





Специальная следственная служба выявила факты посягательства на тайну личной жизни. Информацию об этом распространяет Специальная следственная служба.



Сотрудниками Специальной следственной службы был задержан 20-летний мужчина по факту посягательства на тайну личной жизни. По сообщению ведомства, следствием установлено, что мужчина 2003 года рождения незаконно получил фотографии и видеозаписи интимного содержания бывшей возлюбленной своего друга.



«В период января-февраля текущего года обвиняемый связался с потерпевшей с помощью липовой страницы в социальной сети Facebook и угрожал распространением фотографий и видеозаписей интимного содержания, потребовал от нее молчаливого послушания и выполнения конкретных действий, в том числе потребовал прислать фото интимного содержания и передать ему пароль пострадавшей в соцсети Facebook. Кроме того, он лично связывался с пострадавшей и требовал завязать с ним любовные отношения, а после получения отказа, для унижения пострадавшей женщины, публично разместил ее интимные видео на липовой странице в Facebook.



После обращения потерпевшей Специальная следственная служба в короткие сроки провела расследование. При личном досмотре в мобильном телефоне обвиняемого были обнаружены и изъяты материалы интимного содержания с изображением потерпевшей, после чего он был задержан.



В посягательстве на тайну личной жизни Специальной следственной службы также уличена ​​женщина 2000 года рождения.



Следствие установило, что в 2023 году, используя подложный профиль в социальной сети Instagram, женщина 2000 года рождения познакомилась с сестрой бывшего мужа с мотивом мести и завоевала ее доверие.



Потерпевшая отправила бывшей невестке, представившейся ей мужчиной, фото и видео своего обнаженного тела на указанный ею липовый профиль. Таким образом, путем обмана обвиняемая незаконно получила и сохранила фото- и видеоматериалы, отображающие тайну личной жизни, которые впоследствии передала родственникам потерпевшей, чтобы опорочить ее имя. В ходе личного обыска обвиняемой, проведенного на основании постановления суда, с ее мобильного телефона были изъяты фото- и видеоматериалы с обнаженным телом потерпевшей.



Женщине, уличенной в преступлении, предъявлено обвинение в посягательстве на тайну личной жизни.



Данное преступление предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.



Специальная следственная служба продолжает расследование по обоим фактам», - отмечается в информации, распространенной ведомством.





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