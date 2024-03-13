

Министр обороны провел встречу с послом Норвегии

13.03.2024 13:16





Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия Берглиот Ховланд.



По информации Минобороны, на встрече стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.



Было обращено внимание на важность военного образования, а также сотрудничества между Национальной гвардией Грузии и Внутренней гвардией Норвегии.



Был отмечен вклад Норвегии в развитие Совместного центра учений и оценок НАТО-Грузия (JTEC), как одного из важных проектов Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), а также финансовый вклад норвежской стороны в рамках трастового фонда.







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