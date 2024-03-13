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Министр обороны провел встречу с послом Норвегии


13.03.2024   13:16


Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия Берглиот Ховланд.

По информации Минобороны, на встрече стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.

Было обращено внимание на важность военного образования, а также сотрудничества между Национальной гвардией Грузии и Внутренней гвардией Норвегии.

Был отмечен вклад Норвегии в развитие Совместного центра учений и оценок НАТО-Грузия (JTEC), как одного из важных проектов Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), а также финансовый вклад норвежской стороны в рамках трастового фонда.


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