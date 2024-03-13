|
|
|
Министр обороны провел встречу с послом Норвегии
13.03.2024 13:16
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани принял чрезвычайного и полномочного посла Королевства Норвегия Берглиот Ховланд.
По информации Минобороны, на встрече стороны обсудили текущие вопросы и перспективы сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран.
Было обращено внимание на важность военного образования, а также сотрудничества между Национальной гвардией Грузии и Внутренней гвардией Норвегии.
Был отмечен вклад Норвегии в развитие Совместного центра учений и оценок НАТО-Грузия (JTEC), как одного из важных проектов Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP), а также финансовый вклад норвежской стороны в рамках трастового фонда.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна