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Министр обороны Ираклий Чиковани встретился с послом Израиля в Грузии


13.03.2024   16:51


Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провел встречу ознакомительного характера с послом Израиля Хадас Эстер Мейцад.

По сообщению Минобороны, на встрече министр подчеркнул историческую дружбу между народами, в основе которой лежат тесные политические отношения двух стран.

Министр обороны поблагодарил посла Израиля за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Ираклий Чиковани выразил солидарность с дипломатом в связи с террористической атакой на Израиль и его граждан 7 октября 2023 года.


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