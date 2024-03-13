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Министр обороны Ираклий Чиковани встретился с послом Израиля в Грузии
13.03.2024 16:51
Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани провел встречу ознакомительного характера с послом Израиля Хадас Эстер Мейцад.
По сообщению Минобороны, на встрече министр подчеркнул историческую дружбу между народами, в основе которой лежат тесные политические отношения двух стран.
Министр обороны поблагодарил посла Израиля за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.
Ираклий Чиковани выразил солидарность с дипломатом в связи с террористической атакой на Израиль и его граждан 7 октября 2023 года.
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