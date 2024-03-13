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В Кварели пройдут симуляционные учения «Дуруджи 2024»
13.03.2024 17:46
14 марта в 14:00 в Кварели пройдут комплексные спасательные учения гражданской безопасности «Дуруджи 2024». Учения организованы Службой по управлению чрезвычайными ситуациями МВД,
По сообщению ведомства, служба 112 рассылает населению предупредительные SMS-сообщения об упомянутых учениях.
«В рамках учений будет активирована система экстренного оповещения о тревоге, проведены практические спасательные операции, в том числе эвакуация волонтеров. В спасательном мероприятии примут участие пожарные с соответствующим оборудованием, а также подразделения полиции, вертолет Пограничной полиции, Национальная гвардия, бригады медицинской помощи и представители организации «Красного Креста Грузии»», — говорится в информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
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