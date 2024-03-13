

Продолжаются многонациональные учения «Троянский след 2024»

13.03.2024 18:33





Многонациональные учения «Троянский след 2024» проводятся с наземным и морским компонентами подготовки.



Грузинские и иностранные военнослужащие провели сегодня военно-морские учения. Союзные войска провели в Черном море операции по остановке судна, рейду, обыску, освобождению заложников, задержанию экипажа и изъятию груза.



Учения «Троянский след 2024», при организации Командования сил специальных операций США в Европе (US-SOCEUR), проводятся одновременно в трех странах – Румынии, Греции и Грузии.



В учениях в Грузии принимают участие подразделения командования специальных операций Сил обороны Грузии, а также военнослужащие стран НАТО из США, Великобритании, Румынии, Польши и Испании. В рамках учений грузинские военнослужащие вместе с представителями Сил специальных операций стран-партнеров проходят подготовку в сухопутном и морском компонентах на востоке и западе Грузии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





