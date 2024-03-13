

Грузия в пятерке стран мира, чьи граждане готовы сражаться за свою страну - Gallup International

13.03.2024 19:27









Первая пятерка выглядит так:

Армения — 96%;

Саудовская Аравия — 94%;

Азербайджан — 88%;

Пакистан — 86%;

Грузия — 83%.



А это пятерка стран, где на вопрос о готовности воевать чаще всего отвечали нет:

Италия — 78%;

Австрия — 62%;

Германия — 57%;

Нигерия — 54%;

Испания — 53%.



В целом по ЕС готовы взять оружие в руки в случае необходимости 32%. Такой же показатель у России (по сравнению с 59% десять лет назад), В России каждый пятый заявил, что воевать не готов, но больше всего, 48%, ответили "не знаю".



В Украине заявили, что готовы лично защищать свою страну 62% (без изменений по сравнению с десятью годами ранее), и 33% говорят, что не будут этого делать.



Всего по всему миру было опрошено 46 138 человек в 45 странах. В каждой стране в октябре-декабре 2023 года были опрошены примерно по тысяче мужчин и женщин, лично, по телефону или онлайн. Погрешность +3–5%. Грузия входит в первую пятерку стран мира, где больше всего граждан заявляют о готовности сражаться за свою страну, если будет война - это данные исследования Gallup International Первая пятерка выглядит так:Армения — 96%;Саудовская Аравия — 94%;Азербайджан — 88%;Пакистан — 86%;Грузия — 83%.А это пятерка стран, где на вопрос о готовности воевать чаще всего отвечали нет:Италия — 78%;Австрия — 62%;Германия — 57%;Нигерия — 54%;Испания — 53%.В целом по ЕС готовы взять оружие в руки в случае необходимости 32%. Такой же показатель у России (по сравнению с 59% десять лет назад), В России каждый пятый заявил, что воевать не готов, но больше всего, 48%, ответили "не знаю".В Украине заявили, что готовы лично защищать свою страну 62% (без изменений по сравнению с десятью годами ранее), и 33% говорят, что не будут этого делать.Всего по всему миру было опрошено 46 138 человек в 45 странах. В каждой стране в октябре-декабре 2023 года были опрошены примерно по тысяче мужчин и женщин, лично, по телефону или онлайн. Погрешность +3–5%.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





