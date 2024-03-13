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Грузия в пятерке стран мира, чьи граждане готовы сражаться за свою страну - Gallup International
13.03.2024 19:27
Грузия входит в первую пятерку стран мира, где больше всего граждан заявляют о готовности сражаться за свою страну, если будет война - это данные исследования Gallup International.
Первая пятерка выглядит так:
Армения — 96%;
Саудовская Аравия — 94%;
Азербайджан — 88%;
Пакистан — 86%;
Грузия — 83%.
А это пятерка стран, где на вопрос о готовности воевать чаще всего отвечали нет:
Италия — 78%;
Австрия — 62%;
Германия — 57%;
Нигерия — 54%;
Испания — 53%.
В целом по ЕС готовы взять оружие в руки в случае необходимости 32%. Такой же показатель у России (по сравнению с 59% десять лет назад), В России каждый пятый заявил, что воевать не готов, но больше всего, 48%, ответили "не знаю".
В Украине заявили, что готовы лично защищать свою страну 62% (без изменений по сравнению с десятью годами ранее), и 33% говорят, что не будут этого делать.
Всего по всему миру было опрошено 46 138 человек в 45 странах. В каждой стране в октябре-декабре 2023 года были опрошены примерно по тысяче мужчин и женщин, лично, по телефону или онлайн. Погрешность +3–5%.
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