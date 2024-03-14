

По обвинению в наркопреступлениях задержаны 9 человек — МВД Грузии

14.03.2024 13:16





По данным МВД Грузии, в результате операций, проведенных в Тбилиси, Имерети и Аджарии, по обвинению в преступлениях, связанных с наркотиками, были задержаны 9 человек, в том числе 5 граждан иностранных государств.



Они задержаны по фактам незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупном и особо крупном размере, а также покушения на незаконный ввоз в Грузию, незаконного приобретения и хранения марихуаны, покушения на незаконную посадку и выращивание растений, содержащих наркотические средства.



Задержанным грозит тюремный срок до 20 лет или пожизненное заключение.



По данным МВД, особо большое количество наркотиков — 300 граммов — обнаружено в теле иностранного гражданина М.С., задержанного сотрудниками Главного управления криминальной полиции. При обыске квартир и хозяйств трех обвиняемых были найдены и изъяты растения, содержащее наркотическое средство.



По информации МВД и коммуникаций, сотрудники Главного отдела Ваке-Сабуртало Тбилисского управления полиции в результате проведенных в разное время следственных действий при обыске личных и жилых квартир задержанных у двух иностранных граждан задержанных в Тбилиси в качестве вещественных доказательств были обнаружены наркотическое средство «Альфа ПВП», «марихуана» и «псилоцин».



По официальной информации, при обыске места личного и временного проживания иностранного гражданина А.Б. сотрудники Имеретинского управления полиции обнаружили в качестве вещественных доказательств наркотические средства «кокаин», «МДМА», «метадон», «амфетамин» и «ЛСД» подготовленых к реализации. При обыске обвиняемого Г.А. был изъят в качестве вещественного доказательства наркотический препарат «марихуана», который он приобрел через интернет-приложение для дальнейшей реализации и разместил в разных местах.



МВД также предоставляет информацию о проведенной в Аджарии операции, согласно которой в результате обыска, проведенного во временной квартире гражданина А.И. в Батуми, сотрудники Хелвачаурского районного отдела управления полиции Аджарии изъяли «каннабис». Следствие установило, что обвиняемый выращивал растение в специальной теплице, устроенной на территории его временного проживания.



Расследование фактов незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупных и особо крупных количествах и попыток их незаконного ввоза в Грузию, незаконного приобретения и хранения марихуаны и попыток их разблокировки, незаконной посадки и выращивания растений, содержащих наркотические средства, — статья 260, 262 УК Грузии, 265-я, 19-260-я, 273-я и 19-273-я статьи.





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