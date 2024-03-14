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Суд в Тбилиси приговорил к восьми годам тюрьмы автоимпортеров, присвоивших деньги клиентов
14.03.2024 15:44
Тбилисский городской суд приговорил к восьми годам тюрьмы троих автоимпортеров, присвоивших деньги клиентов, сообщает прокуратура Грузии.
На скамье подсудимых оказались директора и дилер фирмы «Картрейд». Следствие установило, что в 2021-2022 годах они получили 209,2 тысячи долларов от семерых граждан, желающих приобрести машины в США. Большую часть этой суммы – 122,7 тысячи долларов – обвиняемые незаконно присвоили.
Все трое проходят по статье 182 (присвоение чужого имущества в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание за это преступление – лишение свободы на 11 лет.
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