

На КПП «Казбеги» изъяли более 18 млн российских рублей

14.03.2024 19:36





По информации Службы доходов Грузии, на таможенном пункте «Казбеги» таможенники предотвратили два факта попыток ввоза незадекларированных денег.



Согласно опубликованной информации, обыск автомобиля, которым управляли иностранные граждане, был проведен на основании подозрения.



В результате сотрудниками таможни Службы доходов Минфина Грузии, в специально организованных тайниках, было обнаружено в общей сложности 18 миллионов 850 российских рублей.



Общая сумма незадекларированных денег, по курсу Национального банка Грузии, составила 524 320,63 лари.



«В соответствии с частью 3 статьи 169 Таможенного кодекса Грузии в качестве санкции для нарушителей определена полная конфискация денег», — говорится в сообщении Службы доходов.





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