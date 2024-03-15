

Le Monde: Франция обсуждает отправку войск в Украину с лета 2023 года

15.03.2024 00:45





Власти Франции начали рассматривать возможность отправки своих солдат в Украину еще летом прошлого года, пишет Le Monde. Изначально этот вопрос был поднят на заседании Совета безопасности в Елисейском дворце 12 июня, после того как президент Эмманюэль Макрон публично высказался за скорейшее вступление Украины в НАТО.



По данным источников издания, вариант с отправкой войск обсуждался в «обстановке строжайшей секретности». «Роль военных заключается в подготовке как можно большего количества вариантов, чтобы помочь президенту республики принять политическое и военное решение», — пояснил начальник штаба французской армии Пьер Шилль.



По его словам, заявление Макрона 26 февраля о том, что страны Евросоюза могут в будущем отправить свои войска в Украину, не следует рассматривать как «импровизированную эскалацию ситуации». «Это, прежде всего, политическое и стратегическое послание [России], сигнал о готовности и долгосрочных обязательствах. <…> Украина не должна проиграть. Это наша миссия и наш интерес», — подчеркнул Шилль.



Один из дипломатов рассказал, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден были «ошеломлены» заявлением Макрона. «В принципе, это законная позиция, но катастрофический дипломатический маневр. Когда вы проводите встречи у себя дома, вы должны обеспечить консенсус. Путин, должно быть, в восторге, а Елисейский дворец теперь пытается уменьшить ущерб», — отметил он.



С конца 2023 года украинские войска теряют позиции на войне с Россией, и это беспокоит Францию. Как отмечают источники в Елисейском дворце, Макрон знает, что Владимир Путин «понимает только язык силы». Он пришел к такому выводу после многочисленных телефонных разговоров в российским президентом, которые были в начале вторжения.



По словам людей из окружения Макрона, осознание того, что Путин зациклился на своей воинственной и ревизионистской логике, происходило постепенно. «Звонок за звонком в Елисейском дворце отмечали, что глава Кремля больше не формулирует стратегическую цель. Разговоры идут по кругу. Звонки стали реже, когда на улицах Бучи были обнаружены убитые мирные жители, тела которых остались там после поспешного вывода российских войск в марте 2022 года», — рассказал собеседник издания.



В итоге Макрон, который некогда хотел выступить в роли посредника по урегулированию конфликта в Украине, отказался от этой идеи осенью 2022 года, после «окончательного обмена мнениями с Путиным по вопросу обеспечения безопасности Запорожской АЭС», оккупированной российскими войсками.



В последние месяцы Макрон говорил об отправке западных войск в Украину неоднократно. По словам лидера Французской коммунистической партии Фабьена Русселя, во время встречи с главами партий президент заявил, что такой сценарий станет вероятным, если Россия прорвет фронт в сторону Одессы или Киева. Также Макрон сказал, что у него «нет никаких лимитов и красных линий» в вопросе поддержки Украины, утверждал Руссель.



В свою очередь в НАТО отрицают возможность отправки западных войск на войну с Россией. Генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что таких планов нет.



Путин после заявления Макрона, выступая перед Федеральным собранием, пригрозил ядерным оружием «возможным интервентам», которые «должны понимать», что оно «может поражать цели на их территории». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что появление военных НАТО в Украине сделает конфликт альянса с Россией «неизбежным».



Тем не менее, руководство Франции не испугалось этих угроз. 9 марта стало известно, что идея Макрона нашла поддержку в Литве, Латвии и Эстонии. Теперь Париж собирается создать коалицию западных стран, готовых к потенциальной отправке своих солдат в Украину, писало Politico.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





