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Граждане Египта и Ирака задержаны за хранение и сбыт фальшивой валюты
15.03.2024 14:16
По данным Службы государственной безопасности, двое граждан Египта и Ирака были арестованы за хранение и сбыт большого количества фальшивой валюты.
По данным СГБ, 14 марта 2024 года временно проживающие в Грузии граждане Египта и Ирака незаконно сбыли 9600 долларов США, после чего были арестованы.
"Расследование по факту хранения и сбыта группой по предварительному сговору крупной суммы фальшивой валюты ведется по подпунктам "а" и "в" части второй статьи 212 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает в качестве наказания лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Расследование ведет антикоррупционное агентство СГБ. В ходе расследования круг виновных может расшириться", - говорится в сообщении.
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