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Минобороны Грузии подтверждает, что российский бизнесмен Давид Хидашели работал в ведомстве советником
15.03.2024 15:09
Минобороны Грузии подтверждает, что с 2020 года по 9 февраля 2024 года Давид Хидашели работал советником в Министерстве обороны.
По пояснению ведомства, после приостановления полномочий тогдашнего министра обороны, в соответствии с законодательством, согласно пункту 2 статьи 81 закона Грузии «О государственной службе», административный договор с Давидом Хидашели был прекращен, и с тех пор он больше не работает в Министерстве обороны.
«По поводу распространенной в СМИ информации о работе Давида Хидашели советником министра обороны в Минобороны, в целях предоставления полной информации общественности, хотели бы уточнить следующее: с 2020 года по 9 февраля 2024 года Давид Хидашели работал советником в Министерстве обороны. После приостановления полномочий тогдашнего министра обороны, в соответствии с законодательством, согласно пункту 2 статьи 81 закона Грузии «О государственной службе», административный договор с ним был прекращен, и с тех пор он больше не работает в ведомстве. Вместе с тем, Давид Хидашели во время работы в Минобороны не имел доступа к государственным секретным сведениям», - говорится в заявлении ведомства.
Для справки, телекомпания «Мтавари архи» («Главный канал») распространила информацию о том, Давид Хидашели на протяжении лет работал советником министра обороны Грузии.
Эту информацию в эфире того же телевидения подтвердил и бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.
«Ну, вы не знаете, что мы работали над делом Давид-Гареджи, и Давид Хидашели был подключен к этому вопросу, и по мере надобности мы спрашивали его... Я не думаю, чтобы сегодня он был оформлен», - заявил Бурчуладзе.
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