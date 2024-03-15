

15 марта Силы обороны Грузии отмечают День артиллерии

15.03.2024 16:57





15 марта Силы обороны Грузии отмечают День артиллерии.



По информации Минобороны, в связи с юбилейной датой на плацу 5-й артиллерийской бригады в Вазиани состоялась торжественная церемония. День артиллерии отметили также в Хони, на базе 6-й артиллерийской бригады. Личный состав с юбилеем поздравили руководители Сил обороны Грузии.



«За безупречную службу в системе Минобороны военнослужащие награждены медалями различных степеней. За качественное выполнение своих обязанностей успешным военным также были вручены платные подарки. Перед началом мероприятия представители Сил обороны вспомнили героев, погибших в боях за территориальную целостность Грузии, и почтили их память. 5-я артиллерийская бригада приняла и школьников. Учащиеся 35-й и 2-й публичных школ Тбилиси посетили военную базу, осмотрели выставленную военную технику и приняли участие в развлекательных активностях», — говорится в информации министерства обороны Грузии.





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