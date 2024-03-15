|
|
|
Йенс Столтенберг прибудет в Грузию 18 марта
15.03.2024 22:04
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17-19 марта посетит Армению, Азербайджан и Грузию. Информация об этом опубликована на сайте НАТО.
Йенс Столтенберг прибудет в Тбилиси из Азербайджана 18 марта. Запланированы его встречи с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Йенс Столтенберг проведет совместную пресс-конференцию с Ираклием Кобахидзе.
19 марта Генсек НАТО отправится из Грузии в Ереван.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна