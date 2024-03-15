

Йенс Столтенберг прибудет в Грузию 18 марта

15.03.2024 22:04





Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17-19 марта посетит Армению, Азербайджан и Грузию. Информация об этом опубликована на сайте НАТО.



Йенс Столтенберг прибудет в Тбилиси из Азербайджана 18 марта. Запланированы его встречи с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Йенс Столтенберг проведет совместную пресс-конференцию с Ираклием Кобахидзе.



19 марта Генсек НАТО отправится из Грузии в Ереван.





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