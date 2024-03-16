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В Грузии прошла конференция по планированию Cyber ​​​​Education


16.03.2024   13:11


В Грузии прошла состоялась конференция по планированию киберобразования Cyber ​​Coalition 2024. В мероприятии приняли участие около 100 представителей стран-членов и стран-партнеров НАТО.

Киберкоалиция — это самый масштабный кибертренинг НАТО, в котором принимают участие более 1000 представителей стран-членов и партнеров НАТО.

Сами учения пройдут в Таллинне (Эстония) в декабре 2024 года.

Информацию распространяет пресс-служба Минобороны Грузии.


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