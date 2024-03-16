

В Грузии прошла конференция по планированию Cyber ​​​​Education

16.03.2024 13:11





В Грузии прошла состоялась конференция по планированию киберобразования Cyber ​​Coalition 2024. В мероприятии приняли участие около 100 представителей стран-членов и стран-партнеров НАТО.



Киберкоалиция — это самый масштабный кибертренинг НАТО, в котором принимают участие более 1000 представителей стран-членов и партнеров НАТО.



Сами учения пройдут в Таллинне (Эстония) в декабре 2024 года.



Информацию распространяет пресс-служба Минобороны Грузии.







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