

Кобахидзе: Давид Хидашели не имел доступа ни к какой информации, тем более к секретной

19.03.2024 13:45





Министерство обороны распространило информацию о Давиде Хидашели. В тексте, распространенном Минобороны, очень четко сказано, что Давид Хидашели не имел доступа ни к какой информации, тем более к секретной информации, - заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По словам премьер-министра, с Хидашели существовали определенные тру4довые отношения, которые были прекращены в феврале.



«Были определенные трудовые отношения, которые закончились в феврале. Это то, что произошло. Здесь говорилось, что этот человек был близок с Евтушенковым, который является человеком, близким к семье Байдена. Думаю, здесь нет смысла спекулировать. Евтушенков напрямую близок с семьей Байдена», - заявил Кобахидзе.



На вопрос, являются ли проблемой связи с Евтушенковым, Кобахидзе ответил, что спекуляции на эту тему излишни.



«США не ввели санкции из-за того, что он тесно связан с американской политической элитой, включая семью Байдена. Соответственно, я думаю, что спекуляции здесь излишни», - заявил Кобахидзе.



Для справки, телекомпания «Мтавари архи» («Главный канал») распространила информацию о том, Давид Хидашели на протяжении лет работал советником министра обороны Грузии.



Эту информацию в эфире того же телевидения подтвердил и бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе.



«Ну, вы не знаете, что мы работали над делом Давид-Гареджи, и Давид Хидашели был подключен к этому вопросу, и по мере надобности мы спрашивали его... Я не думаю, чтобы сегодня он был оформлен», - заявил Бурчуладзе.



Позднее Минобороны Грузии подтвердило, что с 2020 года по 9 февраля 2024 года Давид Хидашели работал советником в Министерстве обороны.



По пояснению ведомства, после приостановления полномочий тогдашнего министра обороны, в соответствии с законодательством, согласно пункту 2 статьи 81 закона Грузии «О государственной службе», административный договор с Давидом Хидашели был прекращен, и с тех пор он больше не работает в Министерстве обороны.





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