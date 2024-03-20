

Утечка данных произошла из базы Silknet: речь идет о более 30 тысяч удостоверений личности

20.03.2024 11:54





Утечка большого объема данных произошла из телекоммуникационной компании Silknet, сообщает грузинская служба Радио Свобода.



Речь идет о 33 тысячах удостоверений личности, которые были незаконно распространены в Интернете.



В службе защиты персональных данных говорят, что изучают вопрос.



Silknet подтверждает факт утечки информации пользователей, но не отвечает на вопросы о масштабах утечки и других подробностях. Компания планирует выступить с заявлением.



Компания требует копии удостоверения личности при подписании договора.



По состоянию на 19 марта данные были удалены на платформе, на которую они были загружены. Неизвестно, существуют ли копии, которые могут стать нелегально доступными в будущем.



Silknet крупнейший игрок на телекоммуникационном рынке Грузии. Согласно данным на декабрь 2023 года, опубликованным компанией на своем сайте, Silknet имеет:



1 859 784 абонента мобильной связи;

154 555 абонентов фиксированной сети;

339 452 абонента фиксированного широкополосного доступа;

259 673 пользователя платного телевидения.



Источник: Новости - Грузия

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