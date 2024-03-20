

Парламентская делегация Латвии посетила министерство обороны Грузии

20.03.2024 11:59





Представители группы сотрудничества парламента Латвии (Сейма) с парламентом Грузии находятся с визитом в Грузии.



Латвийскую делегацию принимал заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе.



Григол Гиоргадзе поблагодарил латвийскую сторону за тесное сотрудничество по различным направлениям в сфере обороны и практическую помощь, оказываемую на пути евроатлантических устремлений. На встрече было отмечено многолетнее партнерство между Грузией и Латвийской Республикой, основанное на общих ценностях и интересах.





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