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Парламентская делегация Латвии посетила министерство обороны Грузии
20.03.2024 11:59
Представители группы сотрудничества парламента Латвии (Сейма) с парламентом Грузии находятся с визитом в Грузии.
Латвийскую делегацию принимал заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе.
Григол Гиоргадзе поблагодарил латвийскую сторону за тесное сотрудничество по различным направлениям в сфере обороны и практическую помощь, оказываемую на пути евроатлантических устремлений. На встрече было отмечено многолетнее партнерство между Грузией и Латвийской Республикой, основанное на общих ценностях и интересах.
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