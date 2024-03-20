

В ближайшем будущем Грузия получит еще два вертолета - МВД

20.03.2024 14:27





В рамках оформленного соглашения, на основе переговоров с «Airbus Helicopters», сроки сдачи вертолетов были сокращены и нам уже передан первый борт «H 145», а следующие два борта планируется передать грузинской стороне в ближайший период, - об этом заявил министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, выступая с докладом в формате "часа министра" в парламенте Грузии.



По его словам, вертолет многофункциональный и может выполнять полицейские, транспортные, поисково-спасательные функции.



«Пилоты и борттехники департамента авиации специального назначения Пограничной полиции прошли теоретическую и практическую подготовку в учебной академии «Airbus Helicopters» в Германии.



Напомню, что это мнофункциональный вертолет, который может выполнять полицейские, транспортные, поисковые и спасательные функции.



Он полностью укомплектован оснащением для борьбы с пожарами и горно-спасательным оборудованием. Новый вертолет отличается способностью оперировать и выполнять маневры на большой высоте, что с учетом высокогорного рельефа Грузии полностью совместимо с существующими задачами», - сказал Вахтанг Гомелаури.





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