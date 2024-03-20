

Гомелаури: В 2023 году показатель выявления наркопреступлений по сравнению с 2022 годом вырос на 21%

20.03.2024 14:38





В 2023 году важным вызовом являлась незаконная торговля наркотиками, в результате активной борьбы полиции и других правоохранительных ведомств показатель выявления наркопреступлений по сравнению с 2022 годом увеличился на 21%, - об этом сообщил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте в формате «часа министра».



По его словам, в рамках деятельности межведомственного координационного совета под руководством МВД разработан «План действий по борьбе с организованной преступностью на 2023-2024 годы».



«Что касается организованной преступности: борьба с организованной преступностью оставалась приоритетом и в прошлом году. В рамках деятельности Межведомственного координационного совета, под руководством МВД разработан «План действий по борьбе с организованной преступностью на 2023-2024 годы», который объединяет комплексные межведомственные активности и разработан в рамках следующих 3 основных целей: системное усиление борьбы с «ворами в законе» и членами «воровского мира»; повышение/улучшение эффективности механизмов превенции и расследований киберпреступлений; повышение качества расследований по направлению борьбы с наркотранзитом и наркоторговлей. В рамках плана действий внедрена обновленная форма ведения статистики преступности, которая, наряду с другими вопросами, обеспечивает обработку в детальной форме статистики по направлению организованной преступности. В отчете о выполнении рекомендаций Еврокомиссия положительно оценила и подчеркнула важность существования документов данной политики», - отметил министр внутренних дел.





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