

Гомелаури: Впервые с 2006 года максимальный пенсионный лимит для всех лиц, получающих компенсацию, будет увеличен

20.03.2024 14:43





Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури, представляя отчет за прошлый год законодательному органу в формате «Час министра», рассказал об улучшении социальных гарантий для сотрудников правоохранительных органов в отставке.



По словам Вахтанга Гомелаури, важно, что впервые увеличен максимальный пенсионный лимит для бывших сотрудников правоохранительных органов, а нынешний лимит в 560 лари будет повышен до 1000 лари.



«Также следует отметить, что по инициативе правительства в 2023 году в парламент был внесен пакет законодательных изменений, который предусматривает улучшение социальных гарантий для сотрудников правоохранительных органов в отставке. В порядке процедур, установленном законодательством, — после завершения законодательных обсуждений указанные изменения вступят в силу с 1 мая 2024 года. Я хотел бы подробно объяснить, что после 2006 года впервые максимальный предел пенсии будет увеличен для всех лиц, получающих компенсацию, и вместо нынешнего лимита в 560 лари он составит 1000 лари. Более того, в случае гибели полицейского размер ежемесячной пенсии для семьи составит 1200 лари вместо 1000 лари. Указанное изменение коснется членов семей полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Значительно увеличиваются коэффициенты, установленные законом для расчета пенсии. Это очень важное изменение для силовиков, и я хотел бы поблагодарить правительство Грузии за эту инициативу», — заявил Гомелаури.





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