

Гомелаури: Прошлогодний отчет Госдепа США о торговле людьми высоко оценивает работу Грузии

20.03.2024 14:47





По словам министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, еще одним фактом, отражающим успешную работу грузинских правоохранителей, является прошлогодний отчет Госдепартамента США о торговле людьми.



Министр отметил, что по отчету, согласно мерам, реализуемым государствами против торговли людьми, в 2023 году Грузия занимает место в первой корзине на высшем уровне мира.



«В течение текущего отчетного периода 15 лицам были предъявлены обвинения в торговле людьми; Полиция возбудила уголовное преследование против 71 человека по обвинению в членстве, поддержке «воровского мира» и обращении к «вору в законе»; Трем «ворам в законе» предъявлено обвинение в четырех уголовных преступлениях; За сбыт наркотических средств были привлечены к ответственности 284 человека; Уголовное преследование за киберпреступления возбуждено против 200 человек», — заявил Вахтанг Гомелаури в парламенте во время выступления в формате «Часа министра».





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