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Полиция задержала 11 человек за наркопреступление
22.03.2024 11:35
Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД, а также правоохранители департаментов полиции Тбилиси, Аджарии, Кахетии и Гурии, в результате проведенных за последнее время оперативных мероприятий и следственных действий задержали 11 человек по обвинению в наркопреступлениях.
По информации МВД, среди задержанных есть граждане Грузии и иностранцы.
«Расследование фактов незаконного приобретения и хранения наркотических средств в крупных и особо крупных размерах и их незаконного сбыта, попытке сбыта, незаконной посадки и выращивания растений, содержащих наркотические средства, ведется по прима статьям 260, 18- 260, 265, 273 и 19-273 УК Грузии», — отмечается в информации ведомства.
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