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Число пострадавших при теракте в Москве возросло до 183 человек


23.03.2024   10:46


Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» в Красногорске возросло до 183 человек, из них восемь детей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Ранее стало известно, что в результате теракта не удалось спасти троих детей. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в субботу, 23 марта, на сайте Минздрава Московской области. Также по данным ведомства больницах находятся 121 пострадавший, им оказывается медицинская помощь.

Неизвестные открыли стрельбу по посетителям концертного зала «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Сначала очевидцы сообщали о трех нападавших, а после стало известно, как минимум, о пяти.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.


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