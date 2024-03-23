

Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек после теракта в «Крокус сити Холле»

23.03.2024 12:55





Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек после теракта в «Крокус сити холле», в том числе четверых предполагаемых террористов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.



«Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы», — добавили в пресс-службе.



Подозреваемые в совершении теракта задержаны в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, сообщил Следственный комитет.



В пятницу вечером перед началом концерта рок-группы «Пикник» неизвестные в камуфляже ворвались в зал «Крокус сити холл», вмещающий 6200 человек и открыли стрельбу. По предварительным данным, как минимум 60 человек погибли и более 120 человек пострадали.





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