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Глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек после теракта в «Крокус сити Холле»
23.03.2024 12:55
Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек после теракта в «Крокус сити холле», в том числе четверых предполагаемых террористов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Ведется дальнейшая работа над выявлением пособнической базы», — добавили в пресс-службе.
Подозреваемые в совершении теракта задержаны в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, сообщил Следственный комитет.
В пятницу вечером перед началом концерта рок-группы «Пикник» неизвестные в камуфляже ворвались в зал «Крокус сити холл», вмещающий 6200 человек и открыли стрельбу. По предварительным данным, как минимум 60 человек погибли и более 120 человек пострадали.
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