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Российские телеканалы трижды за ночь готовились разместить обращение Путина
23.03.2024 13:54
Российские гостелеканалы трижды за ночь готовились опубликовать обращение Владимира Путина, но так и не получили его, рассказали The Insider источники на нескольких телеканалах.
«Трижды(!) приходил сигнал на перегон заявления ввп и три раза перегон отменялся. Формулировки переписываются прямо сейчас», - рассказал ночью один из собеседников. В практике телеканалов записанное Кремлем обращение централизованно перегоняется на серверы для передачи в эфир.
Вместо обращения в Кремле сообщили, что Путин получил доклады о ходе расследования теракта. Также он через зампредседателя правительства Татьяну Голикову пожелал жертвам теракта в «Крокусе» выздоровления.
В отсутствие выступления Путина региональные чиновники и российские пропагандисты всю ночь выдвигали свои версии о причастности украинских спецслужб к теракту. Утром ФСБ заявила о связях террористов с Украиной.
The Insider
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