

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии по обвинению в теракте

26.03.2024 12:13





Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту, сообщает ТАСС.



«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сообщила собеседница российского агентства.



Ранее сообщалось, что суд по этому же делу арестовал заочно главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.



Напомним, в результате взрыва утром 8 октября 2022 года были обрушены три пролета Крымского моста, произошел пожар в семи цистернах проходившего рядом поезда, погибли пять человек, включая водителя фуры, внутри которой находилась 21 т взрывчатки.



Власти РФ считали, что этой операцией по взрыву руководил председатель СБУ Василий Малюк.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





