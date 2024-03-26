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Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии по обвинению в теракте
26.03.2024 12:13
Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Грузии Александра Инасаридзе по обвинению в совершении теракта на Крымском мосту, сообщает ТАСС.
«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании Инасаридзе меры пресечения в виде содержания под стражей заочно», — сообщила собеседница российского агентства.
Ранее сообщалось, что суд по этому же делу арестовал заочно главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.
Напомним, в результате взрыва утром 8 октября 2022 года были обрушены три пролета Крымского моста, произошел пожар в семи цистернах проходившего рядом поезда, погибли пять человек, включая водителя фуры, внутри которой находилась 21 т взрывчатки.
Власти РФ считали, что этой операцией по взрыву руководил председатель СБУ Василий Малюк.
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