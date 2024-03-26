

В Грузии 7 человек обвинили в мошенничестве с переводом денег на банковский счет

26.03.2024 15:15





По данным прокуратуры Грузии, раскрыто еще одно транснациональное преступление. В результате уголовное преследование было возбуждено против 5 граждан иностранных государств и 2 граждан Грузии по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой.



По данным Генпрокуратуры, обвиняемые создали организованную преступную группу с целью обманным путем завладеть крупной суммой денег, принадлежащей лицам, проживающим за рубежом. Члены преступной группы устанавливали связь с гражданами зарубежных стран с помощью фейковых страниц, зарегистрированных в социальных сетях, и, завоевав доверие, обманным путем заставляли потерпевших переводить денежные средства на банковские счета по различным ложным и надуманным основаниям.



По данным прокуратуры, обвиняемые связались через социальные сети с гражданином Королевства Нидерландов, который перевел на банковские счета доверенных лиц в Грузии 128 424 евро, которые они незаконно присвоили.



Членам преступной группы предъявлены обвинения по частям 3 и 4 статьи 180 Уголовного кодекса Грузии (мошенничество с целью незаконного присвоения в крупном размере, завладение чужим имуществом путем обмана, совершенное организованной группой), что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.



Расследование по делу продолжается.





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