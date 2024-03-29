

Из Германии в Грузию доставлен новый спасательный вертолет

29.03.2024 11:42





Современный, новый, европейского типа вертолет «Н 145» пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии уже находится в Грузии.



Информацию об этом распространяет МВД.



Как сообщается, вертолет из Германии в Грузию доставили пилоты департамента авиации специального назначения пограничной полиции.



Согласно информации, новый борт полностью оснащен противопожарным и горноспасательным оборудованием.



«Спасательный вертолет имеет 2 двигателя, что повышает безопасность полета, а также иной хвостовой винт, типа «Фенестрон». Он был улучшен как с точки зрения аэродинамики, так и с точки зрения безопасности полета.



Данный тип вертолетов отличается способностью действовать и маневрировать на большой высоте, что, учитывая горный рельеф Грузии, полностью совместимо с существующими задачами.



Пилоты и борттехники департамента авиации специального назначения пограничной полиции прошли теоретическую и практическую подготовку в Учебной академии Airbus Helicopters в Германии.



Современный вертолет европейского типа «H 145» — одна из последних моделей французской компании Airbus Helicopters. Вертолет передан на предприятии Airbus Helicopters в Германии.



Следующие два борта планируется передать грузинской стороне до июня 2024 года», - отмечается в информации, распространенной МВД.





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