|
|
|
Из Германии в Грузию доставлен новый спасательный вертолет
29.03.2024 11:42
Современный, новый, европейского типа вертолет «Н 145» пограничной полиции Министерства внутренних дел Грузии уже находится в Грузии.
Информацию об этом распространяет МВД.
Как сообщается, вертолет из Германии в Грузию доставили пилоты департамента авиации специального назначения пограничной полиции.
Согласно информации, новый борт полностью оснащен противопожарным и горноспасательным оборудованием.
«Спасательный вертолет имеет 2 двигателя, что повышает безопасность полета, а также иной хвостовой винт, типа «Фенестрон». Он был улучшен как с точки зрения аэродинамики, так и с точки зрения безопасности полета.
Данный тип вертолетов отличается способностью действовать и маневрировать на большой высоте, что, учитывая горный рельеф Грузии, полностью совместимо с существующими задачами.
Пилоты и борттехники департамента авиации специального назначения пограничной полиции прошли теоретическую и практическую подготовку в Учебной академии Airbus Helicopters в Германии.
Современный вертолет европейского типа «H 145» — одна из последних моделей французской компании Airbus Helicopters. Вертолет передан на предприятии Airbus Helicopters в Германии.
Следующие два борта планируется передать грузинской стороне до июня 2024 года», - отмечается в информации, распространенной МВД.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна