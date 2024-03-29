

Министр обороны встретился с послом Эстонии в Грузии

29.03.2024 12:27





Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани встретился с послом Эстонии в Грузии Риной Кальюранд.



По сообщению Минобороны, на ознакомительной встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества стран в сфере обороны.



«Ираклий Чиковани обратил внимание на вклад Эстонии в процесс реализации Существенного пакета НАТО-Грузия (SNGP) и в рамках Европейского механизма мира (EPF). В частности, было отмечено успешное сотрудничество в различных форматах в сфере укрепления кибербезопасности. Стороны также обсудили планы участия в международных учениях и сотрудничества в сфере военного образования», — говорится в информации ведомства.







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