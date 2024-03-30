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Грузинские военные приняли участие в «соревнованиях на лучшего бойца» в США


30.03.2024   15:28


Грузинские военные успешно выступили на «соревнованиях на лучшего бойца», проходившем в американском штате Джорджия. Информацию распространяет пресс-служба Минобороны Грузии.

По данным ведомства, командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили поздравил младшего сержанта Паату Сабиашвили и капрала Ираклия Нозадзе с успехом и пообещал им поддержку.

Грузинские и американские солдаты соревновались в стрельбе, марш-броске в полной экипировке, военной топографии, огневой и медицинской подготовке и т.д.

Конкурс «Лучший боец» был посвящен 30-летнему сотрудничеству между Силами обороны Грузии и американским штатом Джорджия, в нем приняли участие военнослужащие Сил обороны Грузии и Национальной гвардии штата Джорджия США.


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