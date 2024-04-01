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Специальная следственная служба представила парламенту Грузии отчет о деятельности за 2023 год
01.04.2024 19:39
Глава Специальной следственной службы Кока Кацитадзе представил парламенту Грузии отчет о деятельности Специальной следственной службы в 2023 году.
В отчете представлена информация о мерах, реализованных ведомством в 2023 году, институциональных и организационных реформах, достигнутых результатах, статистической информации, касающейся различных категорий преступлений, входящих в подчинение службы, задачах, стоящих перед службой, и планах на будущее.
В отчет также включена информация с учетом тенденций, выявленных в процессе расследования, о конкретных рекомендациях правоохранителям, реализация которых позволит существенно улучшить ситуацию с правами человека в стране.
Отчет в соответствии с требованиями, определенными законом, не содержит сведений о вопросах, связанных с расследованием конкретного уголовного дела и (или) конкретных обстоятельств уголовного дела.
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