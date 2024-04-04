

В Тбилиси и регионах полиция изъяла незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы

04.04.2024 11:29





Сотрудники Министерства внутренних дел Грузии, в результате проведенных за последний период оперативных мероприятий и следственных действий в Тбилиси и регионах, изъяли незаконное огнестрельное оружие и боеприпасы, а также наркотическое средство. Задержано 13 человек, 1 же - уличен.



В частности, по информации МВД, сотрудники департамента патрульной полиции задержали в Тбилиси иностранного гражданина Е.А. 1999 года рождения. Инспекторы патрульной службы остановили Е.А. с целью проверки, когда он перемещался на автомобиле.



По их же сообщению, в результате обыска правоохранители изъяли в качестве вещественных доказательств огнестрельное оружие, обойму и три патрона.



«Факты незаконного приобретения-хранения-ношения огнестрельного оружия и боеприпасов, а также незаконного приобретения-хранения наркотического средства расследуются по статьям 236 и 273 Уголовного кодекса Грузии», - говорится в информации.





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