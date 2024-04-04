

За кибератаку на компьютерную систему «Силкнет» задержан один человек

04.04.2024 11:48





Сотрудники Центрального департамента криминальной полиции МВД Грузии, совместно с СГБ и Генпрокураторой, в результате проведенных оперативно-следственных действий задержали по факту кибератаки на компьютерную систему компании «Силкнет» Б.К 2001 года рождения.



«В результате проведенных комплексных следственных действий установлено, что обвиняемый Б.К. осуществил кибератаку на компьютерную систему компании «Силкнет» с целью кражи персональных данных.



Обвиняемый, путем несанкционированного доступа к компьютерной системе, получил цифровые копии удостоверений личности до 5 тысяч пользователей указанной компании и попытался сбыть их в интернет-пространстве незаконным путем», — заявляют в МВД.



Расследование ведется по факту несанкционированного проникновения в компьютерную систему по 3-й статьи 284 УК Грузии. Преступление карается лишением свободы на срок до 6-ти лет.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





