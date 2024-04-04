

Глава Службы разведки Грузии освобожден с должности

04.04.2024 15:08





Шалва Ломидзе уволен с поста главы Службы разведки Грузии. Распоряжение премьер-министра Ираклия Кобахидзе об освобождении с должности Шалвы Ломидзе опубликовано на сайте правительства.



Шалва Ломидзе был назначен главой Службы разведки в апреле 2021 года тогдашним премьер-министром Ираклием Гарибашвили.



Георгий Ломидзе исполнял обязанности главы того же ведомства с конца января 2020 года, после того, как бывший глава разведки Леван Изория ушел в отставку. До того, в 2014-2020 годах занимал должность первого заместителя начальника той же службы.



Еще ранее Ломидзе был начальником Главного управления Информационно-аналитического департамента МВД, а также занимал различные должности в Департамента контрразведки того же ведомства. Также он работал в Службе государственной в сфере контрразведки.



В администрации правительства заявили, что пока неизвестно кто будет назначен новым главой Службы разведки Грузии.





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