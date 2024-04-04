

Музеи в Зугдиди и Гори эвакуировали из-за сообщений о бомбе

04.04.2024 16:00





Эвакуация была объявлена в Музее Иосифа Сталина в Гори и Дворце Дадиани в Зугдиди после сообщений о минировании, сообщает телеканал «Мтавари».



Корреспондент из Гори передает, что из музея вывели десятки человек – сотрудников и посетителей. На месте работали саперы с собаками.



Аналогичная информация поступает из Зугдиди. По предварительным данным, сообщение о бомбе получил директор музея Дадиани.



Каких-либо подозрительных устройств при проверках обнаружено не было. В МВД Грузии до сих пор не делали комментариев в связи с произошедшим.





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