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Музеи в Зугдиди и Гори эвакуировали из-за сообщений о бомбе


04.04.2024   16:00


Эвакуация была объявлена в Музее Иосифа Сталина в Гори и Дворце Дадиани в Зугдиди после сообщений о минировании, сообщает телеканал «Мтавари».

Корреспондент из Гори передает, что из музея вывели десятки человек – сотрудников и посетителей. На месте работали саперы с собаками.

Аналогичная информация поступает из Зугдиди. По предварительным данным, сообщение о бомбе получил директор музея Дадиани.

Каких-либо подозрительных устройств при проверках обнаружено не было. В МВД Грузии до сих пор не делали комментариев в связи с произошедшим.


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