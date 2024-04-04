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Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе уволил главу Службы разведки
04.04.2024 23:13
️Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе уволил главу Службы разведки Грузии Шалву Ломидзе.
Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра было опубликовано на сайте правительства Грузии:
"На основании п. 1 ст. 9 Закона Грузии "О Службе разведки Грузии" генерал-майор разведки Шалва Ломидзе должен быть освобожден от должности руководителя Службы разведки Грузии".
Ломидзе занимал указанную должность с 2021 года.
С 2020 по 2021 год занимал должность исполняющего обязанности руководителя службы.
В 2014-2020 годах он был первым заместителем руководителя ведомства.
Также занимал должность главы главного управления информационно-аналитического департамента МВД Грузии, работал на разных должностях департамента контрразведки, также работал по направлению контрразведки и в Службе госбезопасности.
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