

Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе уволил главу Службы разведки

04.04.2024 23:13





️Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе уволил главу Службы разведки Грузии Шалву Ломидзе.



Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра было опубликовано на сайте правительства Грузии:

"На основании п. 1 ст. 9 Закона Грузии "О Службе разведки Грузии" генерал-майор разведки Шалва Ломидзе должен быть освобожден от должности руководителя Службы разведки Грузии".



Ломидзе занимал указанную должность с 2021 года.



С 2020 по 2021 год занимал должность исполняющего обязанности руководителя службы.



В 2014-2020 годах он был первым заместителем руководителя ведомства.



Также занимал должность главы главного управления информационно-аналитического департамента МВД Грузии, работал на разных должностях департамента контрразведки, также работал по направлению контрразведки и в Службе госбезопасности.





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