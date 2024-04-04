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Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе уволил главу Службы разведки


04.04.2024   23:13


️Премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе уволил главу Службы разведки Грузии Шалву Ломидзе.

Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра было опубликовано на сайте правительства Грузии:
"На основании п. 1 ст. 9 Закона Грузии "О Службе разведки Грузии" генерал-майор разведки Шалва Ломидзе должен быть освобожден от должности руководителя Службы разведки Грузии".

Ломидзе занимал указанную должность с 2021 года.

С 2020 по 2021 год занимал должность исполняющего обязанности руководителя службы.

В 2014-2020 годах он был первым заместителем руководителя ведомства.

Также занимал должность главы главного управления информационно-аналитического департамента МВД Грузии, работал на разных должностях департамента контрразведки, также работал по направлению контрразведки и в Службе госбезопасности.


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