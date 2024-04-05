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В Греции раскрыли грузинскую группировку, совершившую кражи почти на 700 тыс. евро


05.04.2024   13:52


Греческая полиция раскрыла грузинскую преступную группировку, которая стоит за серией квартирных краж в Аттике, сообщают местные СМИ.

Задержаны пятеро человек — граждане Грузии. Следователи считают, что с 2021 года они совершили как минимум 16 краж на сумму более 690 тысяч евро.

Лидером группировки был 44-летний мужчина. Он планировал все кражи и распоряжался украденным имуществом. Его сообщники – мужчины в возрасте 33, 34, 38 лет, были непосредственными исполнителями преступлений. 33-летняя задержанная женщина работала домработницей и была информатором группировки.

При обысках у обвиняемых изъяли машину и мотоцикл, которые задействовались в кражах, три ноутбука, 370 евро наличными, мобильные телефоны и SIM-карты, электронные носители информации, дорогостоящие наручные часы, ювелирные украшения, отмычки и другие инструменты для взломов.

Задержанные помещены под стражу. Расследование дела продолжается.


Источник: Новости - Грузия
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