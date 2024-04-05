

Главой Службы разведки Грузии назначен Ираклий Берая

05.04.2024 14:48





Главой Службы разведки Грузии назначен Ираклий Берая. Соответствующий указ уже издал премьер-министр Ираклий Кобахидзе.



До сих пор Ираклий Берая был председателем парламентского комитета по обороне и безопасности. В разное время занимал должности директора департамента реформ и развития МВД, а также был директором информационно-аналитического департамента Службы государственной безопасности.



Информацию распространяет администрация правительства.





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