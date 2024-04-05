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В Зугдиди женщина убита, ее супруг жестоко избит
05.04.2024 19:52
Женщина была убита, а ее муж жестоко избит в результате разбойного нападения в Зугдиди, сообщает телеканал «Пирвели».
Супруги несколько лет назад вернулись из эмиграции, долгое время они жили в России. Злоумышленники проникли в их квартиру рано утром – женщина вышла в магазин и оставила дверь открытой. Когда она вернулась, ее мужа уже избивали и пытали. Полицию на место вызвала дочь, с которой хозяйка дома разговаривала по телефону по дороге из магазина.
По информации местных жителей, нападавшие попытались ограбить семью. По их же словам, супруги оказали сопротивление, в результате чего жена была убита, а у мужа отмечаются телесные повреждения. Мужчину доставили в клинику, он помещен в отделение реанимации. По существующим данным, его состояние тяжелое. Убитая - женщина в возрасте до 70 лет.
На данный момент на месте продолжаются следственные действия. Правоохранители разыскивают нападавших.
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