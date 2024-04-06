|
|
|
Грузия примет участие в морских учениях НАТО в Румынии
06.04.2024 18:27
Грузия примет участие в морских учениях НАТО в Румынии, сообщает пресс-служба Минобороны Румынии.
По информации пресс-службы Минобороны Румынии, Грузия вместе с 12 странами-членами и партнерами НАТО примет участие в военно-морских учениях Sea Shield 24, которые пройдут в Румынии 8-21 апреля.
Помимо Румынии и Грузии, в морских учениях примут участие Болгария, Великобритания, Греция, Италия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция.
Учения пройдут на Черном море и реке Дунай, в них будут участвовать более 2200 военнослужащих и 135 единиц военной техники. Сценарии морских учений включают поисково-спасательные операции, помощь терпящим бедствие судам и защиту критически важной инфраструктуры.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна