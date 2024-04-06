

Грузия примет участие в морских учениях НАТО в Румынии

06.04.2024 18:27





Грузия примет участие в морских учениях НАТО в Румынии, сообщает пресс-служба Минобороны Румынии.



По информации пресс-службы Минобороны Румынии, Грузия вместе с 12 странами-членами и партнерами НАТО примет участие в военно-морских учениях Sea Shield 24, которые пройдут в Румынии 8-21 апреля.



Помимо Румынии и Грузии, в морских учениях примут участие Болгария, Великобритания, Греция, Италия, Молдова, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция.



Учения пройдут на Черном море и реке Дунай, в них будут участвовать более 2200 военнослужащих и 135 единиц военной техники. Сценарии морских учений включают поисково-спасательные операции, помощь терпящим бедствие судам и защиту критически важной инфраструктуры.





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