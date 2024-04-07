

В одном из районов Тбилиси произошел взрыв

07.04.2024 13:16





Взрыв произошел на улице Бочорма в Тбилиси.



По предварительной информации, взрыв произошел на одном из стрельбищ.



На месте мобилизованы пожарно-спасательная служба, сотрудники правоохранительных органов и бригады медицинской помощи.



Другие подробности на данный момент неизвестны.







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