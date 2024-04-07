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В результате взрыва на стрельбище на улице Бочормы погибли 2 и пострадали 4 человека
07.04.2024 14:03
В результате взрыва, произошедшего на стрельбище магазина «Бетлграунд» на улице Бочормы N12 в Тбилиси, погибли 2 и пострадали 4 гражданина, которые были доставлены в различные больницы бригадами скорой медицинской помощи. Информацию об этом распространяет МВД Грузии.
Сразу после получения уведомления на место прибыли сотрудники соответствующих подразделений МВД, в том числе пожарные-спасатели, представители патрульной и криминальной полиции.
На данный момент проводятся все необходимые меры.
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