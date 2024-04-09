

СГБ о «гаванском синдроме»: Нет необходимости лишний раз доказывать необоснованность действующей версии

09.04.2024 11:55





Служба госбезопасности реагирует на информацию о нанесении ущерба здоровью американских дипломатов, в том числе в Грузии, речь идет о случаях т.н. «гаванского синдрома».



СГБ заявляет, что после распространения информации в СМИ, СГБ еще раз проверила данные факты в течение определенного периода времени и, учитывая сложившуюся международную практику, ожидала официального заявления стороны-партнера, имеющей непосредственное отношение к этому делу.



«Такие компетентные органы, как Центральное разведывательное управление США и Госдепартамент, сами поставили под сомнение реальность результатов предполагаемого журналистского расследования и не подтвердили наличие фактов, опубликованных журналистами, не только в Грузии в 2021 году, но в разные годы в других странах мира, в том числе, в Германии, Австрии, Польше, Кубе и т.д. Служба государственной безопасности Грузии считает данное реагирование полностью исчерпывающим, тем самым полностью удовлетворяющим интерес общественности, и полагает, что нет необходимости лишний раз доказывать необоснованность действующей версии», — заявили в СГБ.



СГБ сожалеет, что, несмотря на исчерпывающие разъяснения американских партнеров, «в Грузии все же оказались политически ангажированные отдельные лица и СМИ, которые, как всегда, пытались использовать этот вопрос для спекуляций и попыток дискредитации СГБ».



«Здесь же, мы хотим заверить общественность, что на фоне возросших вызовов в регионе, безопасность в стране защищена на максимальном уровне, что также проявилось в мирном сосуществовании последних лет», — указано в заявлении СГБ.



Согласно совместному журналистскому расследованию The Insider, программы CBS News «60 минут» и немецкого еженедельника Der Spiegel, «гаванский синдром», о котором уже много лет говорят американские дипломаты и силовики, является результатом тайных операций российских спецслужб. Один из случаев синдрома произошел и в Тбилиси, в семье американского дипломата.





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