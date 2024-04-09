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В Грузии задержан «рабовладелец»: он запер на своей ферме четырех человек
09.04.2024 12:50
В Грузии обнаружен «рабовладелец» — МВД Грузии ведет дело о принуждении и торговле людьми.
Некий Н.Г., 1981 года рождения, задержан. По данным следствия, под угрозой физического насилия он запер и заставил работать на своей ферме четырех человек.
Людям было запрещено покидать территорию и пользоваться мобильными телефонами. Все четверо были фактически рабами и были вынуждены выполнять приказы «хозяина». Если он оставался недоволен, то прибегал к физическому наказанию.
Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы
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