

В Грузии задержан «рабовладелец»: он запер на своей ферме четырех человек

09.04.2024 12:50





В Грузии обнаружен «рабовладелец» — МВД Грузии ведет дело о принуждении и торговле людьми.



Некий Н.Г., 1981 года рождения, задержан. По данным следствия, под угрозой физического насилия он запер и заставил работать на своей ферме четырех человек.



Людям было запрещено покидать территорию и пользоваться мобильными телефонами. Все четверо были фактически рабами и были вынуждены выполнять приказы «хозяина». Если он оставался недоволен, то прибегал к физическому наказанию.



Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы



Источник: Новости - Грузия

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