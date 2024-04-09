

По всей Грузии раположены 883 камеры слежения - МВД

09.04.2024 12:56





По данным МВД (по состоянию на декабрь 2023 года), по всей Грузии действуют 883 видеокамер. Из них 672 обладают общим зрением, а 211 - распознают номера.



49,4% видеокамер общего обзора (332 видеокамеры) находятся в Тбилиси, а наибольшая доля видеокамер распознавания номеров - 17,5% (37 видеокамер) - в Мцхете.



Видеокамеры общего вида:



Зугдиди – 17; Абаша – 43; Озургети – 3; Хоби – 21; Чохатаури – 4; обед – 1; Сачхере – 8; Ахалцихе – 47; Кутаиси – 40; Мцхета – 64; Дедоплисцкаро – 9; Адигени – 9; Каспи – 1; Тбилиси – 332; Рустави – 73.



Видеокамеры распознавания номеров:



Зугдиди -13; Абаша – 18; Сачхере – 6; Хоби - 7; Зестафони – 2; Харагаули – 4; Тбилиси – 10; Мцхета – 37; Каспи – 1; Дедоплисцкаро – 13; Адигени – 3; Ахалцихе – 8; Кобулети – 22; Батуми – 1; Рустави – 32; Гардабани – 2; Сагареджо – 1; Гурджаани – 2; Багдати – 13; Поти - 16.





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