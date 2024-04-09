

Шесть стран Европы договорились вместе защищать Северное море от России

09.04.2024 18:34





Шесть стран Европы, имеющие морские границы в Северном море, подписали соглашение о совместной работе по защите подводной инфраструктуры от возможных атак России. Свои подписи под коллективным договором поставили представители Бельгии, Великобритании, Дании, Германии, Норвегии и Нидерландов, сообщает Euractiv.



«Северное море является движущей силой европейских амбиций в области возобновляемых источников энергии и нулевых выбросов, помогая укрепить энергетическую безопасность на континенте. Поэтому крайне важно, чтобы мы защищали его критически важную энергетическую инфраструктуру сейчас и в будущем», — заявил министр по атомной энергии и возобновляемым источникам энергии Великобритании Эндрю Боуи.



По его словам, новое соглашение позволит укрепить связи между странами и «будет способствовать обеспечению устойчивости инфраструктуры против тех, кто может попытаться угрожать ей или разрушить ее».



Угрозы подводным кабелям и трубопроводам стали предметом внимания служб безопасности западноевропейских стран после взрывов в сентябре 2022 года на газопроводах «Северный поток 1 и 2», которые были проложены по дну Балтийского моря для транспортировки газа из России в Германию.



В НАТО после этого обеспокоились по поводу возможной атаки России на подводные кабели, по которым передается около 98% интернет-данных и телефонного трафика по всему миру. Также под угрозой оказались трубопроводы из Норвегии, по которым на континент поставляется природный газ.



В мае 2023-го помощник генсекретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер заявлял, что Россия готовится к атаке по подводной инфраструктуре стран альянса. Он утверждал, что Россия составляла карты критически важной инфраструктуры союзников как на суше, так и под водой, а в планирующихся операциях примут участие российские военные и спецслужбы.



Журналисты из Дании, Швеции, Финляндии и Норвегии подтвердили, что Россия с помощью 50 гражданских судов собирала информацию о критической инфраструктуре в Северном море для программы подводной войны под названием GUGI.



Эксперты из скандинавских стран предупреждали, что критическая инфраструктура региона становится все более уязвимой, а атаки на нее могут иметь серьезные последствия, в том числе для системы здравоохранения, финансового сектора, энергетики и коммуникаций.





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