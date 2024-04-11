

Сотрудник правоохранительных органов арестован по обвинению в домашнем насилии и угрозах

11.04.2024 12:19





По данным Службы специальных расследований, сотрудник Департамента особых поручений МВД задержан по обвинению в насилии и угрозах в отношении жены.



Следственная служба утверждает, что как установило следствие, обвиняемый систематически применял насилие к своей жене, а после развода, в период с декабря 2022 года по апрель 2024 года, во время телефонного общения, а также путем отправки голосовых сообщений через интернет-приложение, правоохранитель систематически угрожал лишить жизни пострадавшую и членов ее семьи.



«Также 22 августа 2023 года обвиняемый написал на воротах дома потерпевшей текст с угрозой и в целях устрашения оставил там же боевой патрон.



Кроме того, 25 октября 2023 года в связи с уводом ребенка у обвиняемого произошел конфликт с потерпевшей, он, продемонстрировав огнестрельное оружие, угрожал лишить жизни, и трижды выстрелил в знак угрозы, после чего покинул место происшествия.



Также 29 марта 2024 года обвиняемый через приложение «Whatsapp» отправил потерпевшей голосовые сообщения, снова угрожая лишить жизни», — говорится в сообщении следственной службы.



По данным ведомства, Специальная следственная служба после обращения пострадавшей провела неотложные следственные действия. 10 апреля 2024 года правоохранитель был задержан по обвинению в домашнем насилии и угрозах», — отмечается в информации.



Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 2 лет.





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