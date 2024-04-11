

Грузинскими таможенниками пресечен ввоз 40 млн рублей через КПП «Казбеги»

11.04.2024 14:15





По сообщению Службы доходов, на ТПП «Казбеги» пресечен факт тайного ввоза крупной незадекларированной суммы денег.



«Сотрудниками таможни Службы доходов Минфина, на основании подозрения, в результате детального досмотра автомобиля, которым управлял иностранный гражданин, была выявлена ​​незадекларированная сумма — 40 миллионов российских рублей.



Общая незадекларированная сумма, по курсу Национального банка, составила 1 164 000 лари.



В соответствии с 3-й частью статьи 169 Таможенного кодекса Грузии, нарушителю в качестве санкции была определена конфискация товара в полном объеме», — говорится в информации Службы доходов.







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