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Грузинскими таможенниками пресечен ввоз 40 млн рублей через КПП «Казбеги»
11.04.2024 14:15
По сообщению Службы доходов, на ТПП «Казбеги» пресечен факт тайного ввоза крупной незадекларированной суммы денег.
«Сотрудниками таможни Службы доходов Минфина, на основании подозрения, в результате детального досмотра автомобиля, которым управлял иностранный гражданин, была выявлена незадекларированная сумма — 40 миллионов российских рублей.
Общая незадекларированная сумма, по курсу Национального банка, составила 1 164 000 лари.
В соответствии с 3-й частью статьи 169 Таможенного кодекса Грузии, нарушителю в качестве санкции была определена конфискация товара в полном объеме», — говорится в информации Службы доходов.
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